الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسرفع وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد، معربًا عن جزيل شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لمتابعته الحثيثة لتفاصيل النظام حتى صدرت الموافقة السامية الكريمة عليه.وقال الدكتور عبدالله السلمان : إن صدور النظام الجديد يعد امتداداً لدعم القيادة الرشيدة للتعليم الجامعي ولجميع منسوبيه وهو نقلة نوعية للجامعات وخطوة حثيثة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث إن النظام يتناول عدد من الجوانب ذات الأهمية للجامعات من ناحية تحقيق الاستقلالية الأكاديمية والمالية والإدارية، وخطوة فاعلة ومميزة نحو تحقيق أهداف المملكة التنموية التي رسمتها تطلعات القيادة الحكيمة ، إضافة إلى تفعيل استثمار الموارد الذاتية وإيجاد مصادر تمويل جديدة، والسماح للجامعات بتأسيس الشركات الاستثمارية والأوقاف.وأضاف أن النظام أوضح إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات، وتميز بالمرونة والحوكمة بشكل أكبر، وستتمكن الجامعات من خلاله من العمل بشكل فعّال نحو التميز والمنافسة العالمية في مخرجات ونواتج التعليم والبحث العلمي ورفع الكفاءة والإنتاجية بإذن الله.وأكد على أهمية النظام الجديد الذي سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة وفق ضوابط محددة؛ لزيادة التنافسية في رفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي مما يمهد الطريق نحو نقلة نوعية للتعليم العالي في المملكة لما يشتمل عليه من مزايا ومنافع تنصب بشكل مباشر في مصلحة الوطن والمواطن وتحقيقاً للريادة والتميُّز والإبداع.// انتهى//16:10ت م0155