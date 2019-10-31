الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسعُقد اليوم في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض اجتماع لمراجعة التقارير المرحلية والمالية لمشروعات مبادرة "إمداد" بمشاركة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، ورئيس قسم التنسيق والاستجابة في الحالات الإنسانية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات خليفة الكتبي، وممثلو المنظمات الدولية الإنسانية.وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الشؤون التنفيذية لمبادرة "إمداد" الهادفة لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن بما يضمن رفع معاناة الشعب اليمني الشقيق، وضمان حصول الأطفال على الغذاء والتغذية في جميع مناطق اليمن.وكذلك دراسة التقارير المرحلية لمكافحة الكوليرا في اليمن والتي تمولها مبادرة امداد بمبلغ 40 مليون دولار مناصفة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف والتي وصلت بحمد الله إلى مراحل متقدمة في محاصرة المرض.وأكد المجتمعون حرصهم على تحسين الحالة المعيشية للشعب اليمني وخصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مثمنين التبرعات المالية السخية المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لليمن بالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمحلية ضمن إطار مبادرة "إمداد".//انتهى//17:18ت م0183