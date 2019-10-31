الدمام 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسقامت جمعية التنمية الاسرية بالمنطقة الشرقية"وئام" ضمن خطة برامجها التدريبية بتأهيل ٩٥٠٠شاب وشابة منذ تأسيس الجمعية، وذلك من خلال البرامج التي استفادوا منها المقبلين على الزواج من خلال 380 برنامج للتأهيل الأسري التي تقدمها الجمعية ضمن أنشطتها التي انفردت بها لدعم الأسرة عامة والمقبلين على الزواج من الشباب والفتيات خاصة.ووزعت الجمعية عدداً من الكتب التوعوية والثقافية لكل عريسين مقبلين على الزواج وتحمل بين طياتها النصائح الإرشادية لدعم بناء الثقة بين الطرفين وفهم كل طرف منهما حيث خصصت كتيبا للفتاة بعنوان "هذا هو الرجل" .وتم توجيه عدة رسائل إلى الفتاة من أهمها فهم شريك حياتك من حيث الخصائص والرغبات والتطلعات لكي تكون الحياة الزوجية متناغمة ومريحة للطرفين وأن ما يتحمله الزوج من مسؤوليات تجاه الدعم المباشر والمعنوي للأسرة محور الاستقرار المنشود لأسرة صحية وتنمو في أجواء إيجابية من خلال الكتيب الثاني للرجل بعنوان "أُمور يجهلها الرجال عن النساء".واحتوى الكتيب على رسائل للرجل بأن المرأة هي صمام الأمان لمركب الحياة الأسرية من حيث التربية والتأسيس والخروج بها إلى بر الأمان في متغيرات لا يجدي معها نفعا إلا مثل تلك الرسائل المهمة .// انتهى //17:20ت م0185