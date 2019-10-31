القريات 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم فعاليات أسبوع طالب المستقبل في ثانوية الملك فهد بالقريات بحضور مدير تعليم محافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي .وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة قائد المدرسة عبدالرحمن بن أحمد العنزي قدم فيها الشكر لكل من شارك على نجاح هذا الاسبوع والذي يعد محفزا لأبنائنا الطلبة ، بعد ذلك شاهد الحضور عرض مرئي وتفاعلي عن بوابة المستقبل، ثم توالت فقرات الحفل بمشاركة طلاب التربية الفكرية والصم وأبطال الكراسي المتحركة للتعليم العام.وفي الختام كرم مدير تعليم القريات الطلاب المشاركين والحاصلين على مراكز متقدمة ونجوم الدوري وطلاب التربية الفكرية والصم، بالإضافة إلى طلاب الكراسي المتحركة بالتعليم العام .// انتهى //17:21ت م0186