الدمام 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأطلق تعليم الشرقية ممثلاً في إدارة الابتعاث والتدريب، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اليوم فعالية مبادرة "ساعة النمو المهني" بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، وعدد من منسوبي التعليم وذلك بمقر الجامعة.وأكد الدكتور الشلعان، خلال اللقاء أهمية قيام قيادات تعليم المنطقة بقطاعيه البنين والبنات بالمضي قدما في ترجمة تطلعات وزارة التعليم، التي تعمل على قدم وساق، لبناء مجتمع معرفي يتواكب ورؤية المملكة الطموحة 2030 وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة " أعزها الله" لإيمانهم التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.بدوره استعرض وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله القاضي، خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "منظومة دعم اتخاذ القرار" حزمة من المحاور ارزها الاساليب الابتكارية لحوكمة الادارة بمؤسسات التعليم وأهميتها، كيفية تطوير مؤشرات اتخاذ القرار وبناء المستهدفات، التعريف بالجامعة ومسيرتها التنموية، وصولا لاستعراض الخطة الاستراتيجية للجامعة.وأبان مدير التدريب والابتعاث بتعليم الشرقية عبدالرحيم الشهراني مبادرة برنامج " ساعة النمو المهني" التي تتضمن عدة أهداف ابرزها: الإسهام في التنمية المهنية للقيادات في إدارات ومكاتب التعليم، تزويد منسوبي الإدارة بالخبرات والمعارف والمهارات التي من شأنها رفع مستوى الأداء في الإدارة، استثمار الطاقات والقدرات المهنية لمنسوبي الإدارة بما ينعكس على مستوى الأداء، دعم المبادرين من منسوبي الإدارة في مجال التنمية المهنية، إضافة إلى تحقيق رؤية الإدارة في العمل بروح الفريق.//انتهى//17:25ت م0188