الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسنجحت "صحة الرياض" في الحصول على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية " سباهي " لعدد ثمانية مراكز صحية في محافظات منطقة الرياض .وأوضحت مساعدة المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص أن ذلك يأتي بعد أن نجحت المراكز الصحية في الجلة ، و الرفايع ، و السيح ، والغطغط ، وشقراء الاول ، وكذلك شقراء الثاني ، ومركز الفيحاء ، ومركز الفيصلية في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.وبينت أن ذلك يأتي ضمن مشروع تقوم عليه "صحة الرياض" بإشراف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، وذلك على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة ، ضمن خطة لاعتماد عدد من المراكز الصحية كدفعة ثانية لهذا العام 2019، حيث سبق وأن حصل 29 مركزاً صحياً خلال الفترة الماضية على اعتمادات بعد إجراء تحسين وتطوير شامل لهذه المراكز الصحية.يشار إلى أن وزارة الصحة وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ، أطلقت مبادرة "إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية" ، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة ، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة - رعاها الله - .وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة في قطاع الرعاية الصحية الأولية ، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع ، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم ، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الصحية الأولية ، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين ، والوصول إلى المستفيدين مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية ، وتعزيز الجوانب الوقائية وجعل الخدمات الصحية أكثر قرباً من المستفيد ، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.‏// انتهى //17:26ت م0189