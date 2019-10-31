القاهرة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد.وأفادت الجامعة في بيان لها اليوم أنه جرى استعراض آخر التطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية، التي أعلن الرئيس محمود عباس عن قرار عقدها خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.وأوضح أن "أبو الغيط " استمع لشرح مفصل قدمه عزام الأحمد حول مبادرة الرئيس أبومازن بإجراء الانتخابات في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وشدد الأمين العام، خلال الاجتماع على الأهمية الكبيرة التي تمثلها الانتخابات كخطوة ضرورية لإنهاء الانقسام المستمر منذ 13 عاماً، والذي يكلف الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية الكثير، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه لقيام جميع الفصائل للتجاوب بشكل إيجابي مع إجراء الانتخابات، والعمل على تذليل العقبات الفنية والسياسية التي طالما أخرت إجراءها في السابق.// انتهى //17:41ت م0196