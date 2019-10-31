القاهرة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهد السلمي، جهود المملكة العربية السعودية للوصول إلى اتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية وبين المجلس الانتقالي الجنوبي.وقال الدكتور السلمي في مؤتمر صحفي اليوم في ختام أعمال جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي بالجامعة العربية، إن المملكة العربية السعودية بذلت جهودًا للتوصل لهذا الاتفاق من خلال حوار هادئ على مدار عدة أسابيع حتى تم التوصل لاتفاق لحقن دماء الشعب اليمني، مؤكدًا أن الوضع اليمنى لا يحتمل أي نزاعات داخلية، وأن الشرعية اليمنية المعترف بها اليوم سيكون من ضمنها المجلس الانتقالي الجنوبي وسوف تتوحد الشرعية بجميع مكوناتها لتكون صفًا واحدًا وتوجيه السلاح نحو ميليشيا الحوثي الإرهابية.وأشار إلى أن البرلمان العربي أصدر اليوم قرارًا يتضامن فيه مع المملكة العربية السعودية بشأن الاعتداء على منشآتها النفطية الذي هو اعتداء على الاقتصاد العالمي، لأن الهدف من وراء الهجوم التخريبي هو التأثير على أسعار النفط العالمية.وجدد الدكتور السلمي التأكيد على تضامن البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية والوقوف معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية.وأوضح أن البرلمان العربي اتخذ قرارًا بشأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، كما تم إعداد مذكرة قانونية بها أسانيد وحجج قانونية لرفع اسم السودان من تلك القائمة.ولفت رئيس البرلمان العربي إلى إعلان البرلمان تضامنه الكامل مع مصر والوقوف معها في المحافظة على أمنها المائي والحفاظ على كامل حصتها في مياه نهر النيل وكذلك رفضه لقرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، لكونه تدخلًا في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأن البرلمان الأوروبي أو غيره ليس وصيًا على أي دولة عربية.ولفت " السلمي" النظر إلى أن البرلمان ناقش تطورات الأوضاع في فلسطين وأصدر قرارًا لدعم الانتخابات الفلسطينية من أجل توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الصلف والعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووجه الدعوة لفصائل كافة للتوحد من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.ولفت الدكتور السلمي النظر إلى أن البرلمان ناقش تطورات الأوضاع في كل من العراق ولبنان في ظل التطورات المتسارعة فيهما.ونوه رئيس البرلمان العربي بأنه تمت مناقشة عدد من الملفات التي تحتل أولوية في عمل البرلمان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعمل لإصدار عدد من القوانين الاسترشادية العربية في مجال العمل الإنساني والخيري ومحو الأمية وتشجيع القراءة وتيسير التبادل التجاري.// انتهى //18:27ت م0218