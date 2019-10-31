بغداد 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأعلن الرئيس العراقي برهم صالح موافقته على إجراء انتخابات مبكرة في البلاد, وموافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاستقالة بشرط التفاهم على البديل وعدم حدوث فراغ دستوري.وأكد في خطاب متلفز وجهه للشعب العراقي اليوم المباشرة بإجراءات تغيير قانون الانتخابات الحالي واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بقضاة وأخصائيين مستقلين.وعبر الرئيس العراقي عن تضامنه مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة ورفضه استخدام العنف, مؤكدًا ضرورة سلمية التظاهرات, وتعهد ببذل الجهد في إجراء تحقيق عادل وشفاف في ملف قتل وجرح المتظاهرين.ودعا إلى إحالة ملفات الفساد على القضاء وتطبيق الشفافية, مؤكدًا ضرورة معالجة ما وصفها بالاختلالات في منظومة الحكم واعتماد الحكم الرشيد بمساعدة أصحاب الاختصاص, كما شدد على وجوب حصر السلاح بيد الدولة لمنع حدوث انفلات أمني.// انتهى //18:31ت م0221