الخرطوم 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسالتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله بمكتبها اليوم، سفير ألمانيا لدى السودان بلوريتش كلوكنز.وأشادت الوزيرة السودانية خلال اللقاء بالدعم الألماني للسودان في مختلف المجالات، ودعمها لعملية السلام.من جانبه عبر السفير الألماني عن رغبة بلاده في دعم الحكومة الانتقالية في السودان، مشيرًا إلى أن بلاده ستقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في السودان، ودعم القطاع الصحي وتقديم المساعدات الفنية.وأوضح أن ألمانيا ستقوم بتأهيل شبكات الكهرباء في السودان في مدة وجيزة وبتكلفة قليلة وتوفير قطع الغيار، مشيراً إلى عودة شركة سيمنز الألمانية للعمل في قطاع الكهرباء, وأن وفدًا من الشركة سيزور السودان الأسبوع المقبل.// انتهى //18:34ت م0223