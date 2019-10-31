سكاكا 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واساستقبل محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط بمكتبه اليوم، مدير جوازات منطقة الجوف العميد سعيد بن حسين القحطاني ، المعين حديثا .وتم خلال اللقاء بحث سير العمل في جوازات المحافظة .وتمنى الدكتور التمياط للعميد القحطاني والعاملين معه التوفيق والسداد.من جهته أعرب العميد القحطاني عن اعتزازه بثقة ولاة الأمر بتكليفه مديرًا لجوازات المنطقة، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن الجميع .//انتهى//18:51ت م0225