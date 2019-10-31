الخرطوم 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم، سفير دولة الكويت بالسودان بسام محمد القبيتي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي.وأوضح السفير الكويتي في تصريحات صحفية أنه نقل رسالة سمو الشيخ جابر بن مبارك رئيس الوزراء الكويتي إلى نظيره السوداني، والتي تضمنت تحياته ودعم الكويت الدائم لقضايا السودان وكل ما يهم مصلحة البلدين.وأضاف أن الاجتماع أكد على أهمية تبادل الزيارات وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية بالسودان.// انتهى //18:55ت م0226