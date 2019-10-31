الدمام 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسعقد مجلس مرصد التوطين أمس اجتماعه الأول برئاسة صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن , بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الدوائر الرسمية وذلك لتنفيذ مبادرة محافظة حفر الباطن (سواعد سعودية) في مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالدمام.وأكد سموه أهمية المرصد ودعمه لمخرجات رؤية المملكة 2030 ومهام ومبادرات هيئة تطوير المنطقة الشرقية، مبيناً أن المرصد يهدف إلى تطوير القدرات في مجال تحليل المعلومات، والتنبؤ باحتياجات سوق العمل بالمحافظة وبقية المحافظات التابعة للمنطقة الشرقية في مجالات التعليم والتدريب ومن خلال تطوير القدرات على مقابلة تلك الاحتياجات الحالية والمستقبلية منها، وتطوير نظام شامل معلوماتي له يعمل على توفير بيانات دقيقة وحديثة عن جانبي العرض والطلب.وشدد سمو محافظ حفر الباطن على ان المرصد سيساعد أصحاب الأعمال والأفراد في التعرُّف على توفًر الاحتياجات من المهارات والتخصصات المختلفة، كما ان المرصد سيساهم بتوصياته وتقاريره الدورية والتخصصية في تطوير المنظومة التدريبية والمساعدة في رفع المهارات التعليمية والحرفية للباحثين عن عمل بهدف التمكين، إضافة إلى مساعدة صانع القرار في رسم السياسات الملائمة لتطوير نظم التعليم والتدريب والتشغيل.واستعرض الاجتماع رؤية مرصد التوطين والهدف العام لأنشائه، والاهداف الفرعية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تحديات سوق العمل من وجهة نظر الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص سواء أصحاب الاعمال أو الشركات العملاقة، ومناقشة أبرز واهم القضايا المتعلقة بالتخطيط للتعليم والتدريب المهني وربط التعليم بسوق العمل ومناقشة مهام ومنتجات مرصد التوطين المتوقعة منه، والانشطة المخطط ان يقوم بها المرصد في السنة الاولى.وأكد المجتمعون على أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات العاملة في مجال سوق العمل والتدريب والتعليم واقامة الشراكات التي تضمن الافادة والاستفادة من منتجات المرصد.وقدم سمو محافظ حفر الباطن في ختام الاجتماع أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على توجيههما ودعمهما الذي هيأ لهذا الاجتماع كافة أسباب النجاح.//انتهى//18:57ت م0228