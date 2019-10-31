الداير 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأدّى وكيل محافظة الداير يحيى بن محمد المالكي ،المصلين بعد صلاة العصر اليوم بجامع حي عرقين بالمحافظة ، صلاة الميت على الشهيد العريف شبان بن سلمان سالم العليلي ، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي.ونقل وكيل المحافظة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.// انتهى //18:58ت م0230