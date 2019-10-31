اجتماعي / وكيل محافظ الداير يؤدي صلاة الميت على الشهيد شبان المالكي
الخميس 1441/3/3 هـ الموافق 2019/10/31 م واس
الداير 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس
أدّى وكيل محافظة الداير يحيى بن محمد المالكي ،المصلين بعد صلاة العصر اليوم بجامع حي عرقين بالمحافظة ، صلاة الميت على الشهيد العريف شبان بن سلمان سالم العليلي ، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي.
ونقل وكيل المحافظة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد.
كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، لذوي الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
// انتهى //
18:58ت م
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