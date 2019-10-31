الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واساختتمت المنتخبات السعودية مشاركتها في الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت في دولة الكويت وأسدل الستار على منافساتها أمس بتحقيقها لـ11 ميداليات (ذهبيتان، فضيتان، 7 برونزيات).وشاركت السعودية بثمان منتخبات هي : المبارزة، والبولينج، وكرة القدم للصالات، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، وكرة السلة، وألعاب القوى لذوي الإعاقة، والتايكوندو.وجاءت الميداليات السعودية عن طريق منتخب المبارزة الذي فاز بذهبيتين، وفضية واحدة، فيما نال أخضر التايكوندو ميداليتان فضيتان وبرونزية واحدة برونزية، مقابل فضية واحدة ومثلها برونزية لألعاب القوى، وبرونزيتان لألعاب القوى لذوي الإعاقة، فيما نال أخضر كرة القدم للصالات ميدالية برونزية بحلوله في المركز الثالث للمنافسات.وعبرت رئيسة الوفد السعودي المشارك بالدورة الأمير نوف بنت خالد عن سعادتها بهذه النتائج، عطفاً على كون المشاركة النسائية الرياضية حديثة عهد بالمملكة، وقالت: "لدينا لاعبات موهوبات قادرات على التميز وتشريف المملكة في المحافل الإقليمية والدولية".وثمنت الأميرة نوف الدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية للرياضيات السعوديات، مؤكدةً أن ذلك ساهم بتحقيق اللاعبات للميداليات لعشر ميداليات للمملكة.// انتهى //20:01ت م0239