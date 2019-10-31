الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واستلقى المنتخب السعودي لكرة اليد خسارته الثانية في البطولة العربية العاشرة لمنتخبات الناشئين (مواليد 2002م)، من نظيره منتخب المغرب بنتيجة (29-31)، في المباراة التي جمعتهم اليوم الخميس على صالة بني خيار بمدينة نابل التونسية التي تحتضن منافسات البطولة، وذلك ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي للبطولة.وبهذا النتيجة توقف رصيد ناشئين أخضر اليد عند أربع نقاط، وتراجع بها للمركز الرابع في سلم الترتيب العام للدور التمهيدي ، ومن المقرر أن يختتم الأخضر الناشئ مبارياته في الدور التمهيدي من البطولة غداً الجمعة بمواجهة منتخب تونس عند تمام الساعة 1:00 ظهراً.// انتهى //20:01ت م0240