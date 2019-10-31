الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسقررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة فريقي عفيف والنصر ضمن دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر إقامتها على ملعب نادي الدرع بالدوادمي يوم السبت 9 نوفمبر المقبل إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية.وجاء القرار بناءً على إفادة إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة بعدم توفر متطلبات الأمن والسلامة في ملعب نادي الدرع ، كما قررت اللجنة نقل مباراة فريقي طبرجل والشباب ضمن الدور نفسه والمقرر إقامتها على ملعب نادي العروبة بالجوف يوم الأربعاء 13 نوفمبر المقبل إلى ملعب جامعة الجوف وذلك حسب إفادة مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف بعدم جاهزية ملعب العروبة بسبب عدم الانتهاء من فترة الزراعة الشتوية.وتأتي قرارات اللجنة طبقاً للمادة (7/ 6) من لائحة المسابقات والبطولات التي تنص على (يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة أو عدم توفر الملاعب المعتمدة لإقامة المباراة أو لأي قوة قاهرة) .// انتهى //20:01ت م0241