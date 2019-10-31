نواكشوط 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رؤساء برلمانات مجموعة دول الخمس في الساحل، المشاركين في أعمال الدورة الأولى للجنة التي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط حاليًا.وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات التي تبحثها الدورة الأولى للجنة البرلمانية لدول مجموعة الخمس بالساحل وما تطمح القيام به خلال السنوات المقبلة.// انتهى //20:02ت م0242