الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واستعادل فريق الفيحاء مع نظيره الاتفاق بهدف لكل منهما اليوم في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وافتتح الفيحاء النتيجة في الدقيقة 75 برأسية من اللاعب أحمد بامسعود رد عليها لاعب الاتفاق هزاع الهزاع برأسية في الدقيقة 79.وبتلك النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر مؤقتًا بفارق الأهداف عن الاتفاق الذي حل في المركز الثامن مؤقتًا.// انتهى //20:03ت م0243