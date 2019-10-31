جيزان 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأُختتم مساء اليوم ، مشروع "تمكين"، لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لمهارات سوق العمل، الذي نفذته جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان، وذلك بقاعة التدريب بمقر الجمعية.وأوضح رئيس الجمعية عبدالله حمزي، أن مشروع "تمكين"، في نسخته الرابعة، جاء ضمن برامج الجمعية لخدمة شباب وفتيات المنطقة، حيث شمل أربع دورات تدريبية تضمنت دورة حدد فكرة مشروعك ، ودراسة جدوى المشاريع ، والتسويق الإلكتروني ودورة إدارة المشاريع PMP.وبين أن 160 متدربًا ومتدربةً، استفادوا من المشروع من خلال مشاركة 40 متدربًا ومتدربة في كل دورة تدريبية من المشروع الذي جاء بدعم من بنك الجزيرة.// انتهى //20:13ت م0245