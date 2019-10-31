الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم في مقر جمعية الكشافة العربية السعودية بالرياض, ورشة عمل قياس فاعلية أداء معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة التي نظمتها الجمعية لخدمة ضيوف الرحمن حج عام 1440هـ، لتقويم أداء المعسكرات.وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الورشة تأتي لقياس مؤشرات الأداء بالمعسكرات، والتأكد من تحقيق الأهداف المرسومة والتقدم اللازم في الجودة الشاملة التي تنتهجها الجمعية في استراتيجيتها، بتحديد عدد من المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس ومقارنة الأداء في شتى شؤون المعسكرات، والتخطيط لوضع مستقبلي أفضل يعتمد على الجانب التقني.وتناقش الورشة التي تستمر حتى يوم غدٍ الجمعة ويشارك فيها عدد من مسؤولي اللجان وقادة المعسكرات الفرعية والوحدات ورواد العشائر، الإيجابيات والجوانب التي تحتاج إلى تعزيز في أداء معسكرات الخدمة العامة ومراجعة المقترحات المدونة في تقارير اللجان العاملة، كما سيتم عمل خارطة لإشراك الكشافة والجوالة في المعسكرات من البداية وحتى النهاية، وعروض للجان، ومقارنة تقارير اللجان، ومقارنة آراء المتطوعين في الخدمة العامة لحج 1440هـ ، وآراء ورشة العمل حج 1439هـ.// انتهى //20:13ت م0246