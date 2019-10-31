عام / رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يصل إلى جدة
الخميس 1441/3/3 هـ الموافق 2019/10/31 م واس
جدة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس
وصل فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمد بخاري , جدة اليوم , لأداء مناسك العمرة .
وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي , صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة , ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي , ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي , ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور , ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر .
// انتهى //
20:18ت م
0247