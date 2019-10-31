الأحساء 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الكلية التقنية للبنات في الأحساء، اليوم أول فرقة كشافة نسائية، ترأسها قائدة الفريق الكشفي خلود العنزي، بحضور عميدة الكلية سارة الصرعاوي وعدد من منسوبات الكلية وذلك في مقرها في الهفوف.بدورها عبرت عميدة الكلية الصرعاوي، عن فخرها لانطلاق هذه الفرقة التي تعد أول فرقة كشافة نسائية على مستوى المنطقة، مشيرة بأن هذه الفرقة الكشفية تعزز من انتماء المرأة للوطن وخدمة المجتمع.وأكدت أن المرأة السعودية تمتلك قوة وتسير بخطوات ثابته في المجالات التنموية المختلفة التي تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن برامجها ومبادراتها أن تسهم في تعزيز مهاراتها الشخصية عبر إطلاق مبادرات تدعم وتشجع الجانب التطوعي وخدمة المجتمع.الجدير بالذكر أن الحفل اشتمل على تقليد المناديل الكشفية للمرشدات البالغ عددهن 16 مرشدة كشفية وتعهد جميع أعضاء فرقة الكشافة بالالتزام بوعد وقانون الكشافة.//انتهى//20:28ت م0248