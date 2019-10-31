القاهرة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسحث البرلمان العربي القوى السياسية والشعبية اللبنانية على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب اللبناني، التي خرج من أجلها في مظاهرات عمت كافة المدن اللبنانية، بكل طوائفه وأعراقه المختلفة.ودعا البرلمان العربي، في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني التي عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم، الجيش اللبناني لحماية المتظاهرين من الاعتداء عليهم من أي جهة تحاول التحريض أو الانقضاض عليهم، حاثًا المتظاهرين بالحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بالدولة، مؤكدًا موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار الجمهورية اللبنانية وسلامة شعبها ووحدة أراضيها.وطالب البرلمان العربي بعقد اجتماع وزاري عربي لدعم الجمهورية اللبنانية وذلك لضمان أمن واستقرار ووحدة وسلامة شعبه، مشددًا على الرفض التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبنان.وحث الأمم المتحدة على العمل مع الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين بهدف المساعدة في مواجهة التحديات التي تواجه لبنان ويشمل ذلك الوضع الاقتصادي.وقرر البرلمان العربي أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ هذا القرار إلى كل من رئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية.// انتهى //20:37ت م0252