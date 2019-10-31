المدينة المنورة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسقام فريق من معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية من إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع الصناعية بزيارة علمية ميدانية لمحافظة مهد الذهب اليوم ، بالتنسيق مع تعليم المهد ممثلاً في النشاط الطلابي ، وكان في استقبلهم مدير إدارة التعليم محمد القحطاني وعدد من القيادات التربوية.وشملت زيارة الفريق منجم مهد الذهب ، وبعض الأماكن الجيولوجية بالمحافظة.وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم المهد عبدالعزيز العبري بأن مثل هذه الزيارات تأتي لتبادل الخبرات بين الإدارات واكتساب المهارات، إضافة إلى الوقوف على بعض الأماكن الجيولوجية بالمحافظة، كمنجم مهد الذهب ، ومنجم أم الدمار ومقلع طميه .ومن جانبه قال مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع الصناعية عبدالجبار العوفي: إيماناً بأهمية الزيارات الميدانية في صقل المهارات العلمية وتعزيز الخبرات لدى المعلمين، كونها أحد أساليب التنمية المهارية على رأس العمل، ومالها من دور ملموس بالإرتقاء بمستوى الأداء التعليمي والتربوي ، وبما يعود بنفعه على أبنائنا الطلاب.// انتهى //21:02ت م0254