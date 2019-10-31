الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأطلقت وزارة التعليم اليوم الخميس 1441/3/3ه مسابقة اختبارات STEM المدرسية في مقر الوزارة، برعاية وكيل وزارة التعليم للتعليم العام د.محمد بن سعود المقبل.وتأتي المسابقة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، والتي من أهدافها التنمية المستدامة والتطوير، وتحقيق تعدد مهارات أبنائنا وقدراتهم، والاستفادة القصوى من طاقاتهم؛ لدفع عملية الريادة العلمية، وتعزيز دور المعلم والمتعلم، وذلك بالشراكة بين مركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM، ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وبتنفيذ شركة تطوير للخدمات التعليمية.وتهدف المسابقة لإعداد جيل واعد يسهم في تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة لمواجهة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية وسوق العمل ويساهم في تنمية مهارات الابتكار والإبداع، كما تهدف وفقاً لمنهجية STEM لبث روح التنافس والدافعية بين الطلاب؛ لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين وروح التنافس بين المعلمين والمعلمات للارتقاء بالأداء التعليمي وتحفيز القيادات المدرسية على توفير البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وتكوين مجتمعات تعلم مهنية PLC'S تعزز المنهجية داخل المدرسة. ويبلغ مجموع الجوائز للمسابقة 200 ألف ريال موزعة على خمس فئات طلاب المراحل الدراسية الثلاث الثانوية والمتوسطة والابتدائية والمعلمين و المعلمات وكذلك المدارس المنفذة لمركز STEM المدرسي.وتشترط المسابقة أن تكون المشاريع المقدمة في مجالات اهتمام المراكز وهي العلوم الحيوية والبيئية، والهندسة والرياضيات، والكيمياء والنانو، والفيزياء، والحاسب الآلي ، والروبوت والذكاء الصناعي، والفضاء والطيران ، والالكترونيات والاتصالات، كما تشترط للمشاريع أن تكون من ابتكار الطالب لحل مشكلة قائمة، أو تطويراً لمشروع سابق ، وأن تقوم على التكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وفق منهج STEM.// انتهى //21:19ت م0255