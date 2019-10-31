لندن 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسوقعت بريطانيا وأوزبكستان اليوم في طشقند اتفاقية للتعاون والشراكة بين البلدين.ومثّل الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى أوزبكستان تيم تورلت فيما مثل الجانب الأوزبكستاني وزير الخارجية عبد العزيز كاميلوف.وتهدف الاتفاقية إلى تسليط الضوء على طموح البلدين المشترك في سبيل إقامة علاقة سياسية وأمنية أوسع وأعمق وتحدد الفرص المستقبلية للتعاون في مجالات متنوعة مثل التجارة وحماية البيئة وحماية حقوق الإنسان.// انتهى //21:26ت م0257