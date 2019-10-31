القاهرة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأدان البرلمان العربي قتل المدنيين المتظاهرين وقوات الأمن وإحراق مباني الدولة العراقية ومقرات الأحزاب وتخريب الممتلكات العامة، مؤكدًا على ضرورة إحالة المتورطين في قتل المتظاهرين إلى القضاء العراقي.وحث البرلمان العربي، في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني التي عقدت بمقر الجامعة العربية اليوم، القوى السياسية والشعبية العراقية على الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين والبدء في حوار وطني يلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي في العيش الكريم.وأكد موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار جمهورية العراق وسلامة ووحدة أراضيها، داعيًا إلى عقد اجتماع وزاري عربي لدعم العراق باعتبار أن أمن واستقرار العراق هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الدول العربية.وقرر البرلمان العربي أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ هذا القرار إلى كل من رئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس مجلس النواب بجمهورية العراق، ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق.// انتهى //21:33ت م0259