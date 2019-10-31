القريات 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة القريات بالتعاون مع بلدية المحافظة ، تعديات بلغت مساحتها 6000 متر مربع لاستكمال تنفيذ مشروع ازدواج طريق الوادي بالمحافظة في أسرع وقت ، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف .وقدم محافظ القريات شكره لسمو أمير منطقة الجوف ولجميع الجهات التي شاركت بتنفيذ المهمة .// انتهى //21:39ت م0260