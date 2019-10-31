سكاكا 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسنفّذ مجلس شباب الجوف ممثلاً في اللجنة الثقافية ورشة عمل بعنوان: (مهارات إدارة الوقت بأساليب التقنية الحديثة) قدمها المدرب والمستشار عايض بن محمد الأسمري.واشتملت الورشة على أبرز مهارات إدارة الوقت بأساليب التقنيات الحديثة، وكيفية تطبيقها عن طريق تدريبات تفاعلية للمستفيدين والمستفيدات كما تضمنت الورشة تدريبًا تطبيقيًا على هذه التقنيات بالإضافة إلى نماذج تطبيقية لأشخاص قاموا بممارسة محتويات هذه الورشة سابقًا وانعكست على جودة حياتهم بإنتاجية .يذكر أن الورشة تندرج تحت برنامج (ثقافة بلس) الذي تقدمه اللجنة الثقافية بمجلس شباب الجوف ويقدم عددًا من الأنشطة الثقافية الشبابية المتنوعة في مختلف المجالات.// انتهى //21:52ت م0262