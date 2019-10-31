الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسحقق فريق الأهلي فوزاً على ضيفه الاتحاد في ديربي جدة بهدفين مقابل هدف اليوم في قمة لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وافتتح الأهلي النتيجة عن طريق لاعبه عبدالفتاح عسيري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13، قبل أن يضيفه عمر السومة ثاني الأهداف في الدقيقة 37 من تسديدة أخرى من داخل المنطقة.وفي الشوط الثاني قلص الاتحاد النتيجة عن طريق لاعبه زياد الصحفي برأسية في الدقيقة 71 من عمر اللقاء ، وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.// انتهى //21:59ت م0265