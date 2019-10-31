دبي 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسعزز فريق الشارقة صدارته لدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بفوزه على الفجيرة 2 - 1 ، اليوم ضمن منافسات المرحلة السادسة من المسابقة، التي شهدت فوز الوصل على حتا 3 - 1 .ورفع الشارقة، حامل اللقب، رصيده إلى 16 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بعد أن كان شباب الأهلي متصدرًا للمسابقة بشكل مؤقت عقب فوزه في وقت سابق اليوم الخميس على عجمان 3 / 1 ، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند ست نقاط في المركز الثاني عشر ، ورفع الوصل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد حتا عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر.// انتهى //22:00ت م0266