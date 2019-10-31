الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واستأهل لاعب المنتخب السعودي للتنس عبداللطيف المبرزي لنهائي البطولة الآسيوية تحت 14 سنة والمقامة حالياً على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالمنطقة الشرقية بعد فوزه على زميلة السعودي بدر الدريس بنتيجة 2 - 0 ، ضمن منافسات الدور نصف نهائي، ليتأهل لمواجهة الكويتي محمد بوعباس الذي أقصى مواطنه الكويتي يعقوب محمد بعد توقف المباراة بسبب الإرهاق.وسينطلق نهائي الفردي عصر غد الجمعة، فيما شهد نهائي الزوجي الذي أختتم مساء اليوم الخميس خسارة السعوديين عبداللطيف المبرزي وبدر الدريس مواجهتهما أمام الثنائي الكويتي حسن الشطي ومواطنه يعقوب المحمد بنتيجة 2-0 .يشار إلى أن البطولة التي تنتهي مرحلتها الأولى بالدمام بمشاركة 36 لاعباً من 12 دولة هي الكويت، أمريكا، هونغ كونغ، الأردن، بريطانيا، باكستان، الهند، كندا، سيرلنكا، اسبانيا، سويسرا،فرنسا الفلبين بالإضافة الى السعودية، فيما تنطلق المرحلة الثانية يوم الاثنين القادم على ملاعب إعداد القادة بالرياض .// انتهى //22:16ت م0267