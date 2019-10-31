لندن 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسفرضت قرعة الدور ربع النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم مواجهة تاريخية لكولشيستر من الدرجة الرابعة أمام مانشستر يونايتد العريق، فيما سيواجه ليفربول بطل أوروبا ومتصدر الدوري أستون فيلا.ويلاقي مانشستر سيتي حامل اللقب مضيفه أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثالثة الذي أقصى مانشستر يونايتد من الدور الرابع لنسخة 1984.وفي مواجهتين بين اندية البريميرليغ، يلعب استون فيلا مع متصدر الدوري ليفربول، وايفرتون مع ضيفه ليستر سيتي.// انتهى //22:52ت م0270