عدن 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسوقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية والسفارة الصينية في اليمن على اتفاقية منحة قيمتها ١٠٠ مليون يوان صيني لدعم تنفيذ مشروعات تنموية ومساعدات إنسانية.وثمّن وزير التخطيط اليمني نجيب العوج وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الدعم الصيني المستمر لبلاده، منذ سنوات طويلة، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة والتعليم والصحة وتعزيز التبادل التجاري وفرص الاستثمار في القطاعات المحتلفة.// انتهى //23:05ت م0272