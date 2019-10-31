اجتماعي / عمل وتنمية الرياض يختتم برامج التوعية بسرطان الثدي
الخميس 1441/3/3 هـ الموافق 2019/10/31 م واس
الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس
اختتمت المراكز والدور الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برامج التوعية بسرطان الثدي بنهاية شهر أكتوبر ( الشهر الوردي) .
وفعلت هذه البرامج في إدارة شؤون عمل المرأة بالرياض و الخرج ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض ومكتب مكافحة التسول بالخرج ومركز التأهيل الشامل بشقراء ودار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض ومكتب ضمان غرب الرياض ودار التربية الاجتماعية للبنات .
وتضمنت البرامج الموجهة للموظفات والزائرات ونزيلات المراكز محاضرات توعوية عن ماهية المرض وأعراضه وكيفية اكتشافه وأهمية الكشف المبكر عنه وطرق الوقاية والعلاج بالإضافة إلى توزيع الكتيبات والمنشورات التوعوية .
يذكر أن سرطان الثدي يأتي بعد سرطان الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء علماً أن هذا المرض قد يصيب كلا الجنسين ، إلا إنه ينتشر أكثر بين النساء.
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23:19ت م
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