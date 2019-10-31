الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واساختتمت المراكز والدور الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برامج التوعية بسرطان الثدي بنهاية شهر أكتوبر ( الشهر الوردي) .وفعلت هذه البرامج في إدارة شؤون عمل المرأة بالرياض و الخرج ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض ومكتب مكافحة التسول بالخرج ومركز التأهيل الشامل بشقراء ودار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض ومكتب ضمان غرب الرياض ودار التربية الاجتماعية للبنات .وتضمنت البرامج الموجهة للموظفات والزائرات ونزيلات المراكز محاضرات توعوية عن ماهية المرض وأعراضه وكيفية اكتشافه وأهمية الكشف المبكر عنه وطرق الوقاية والعلاج بالإضافة إلى توزيع الكتيبات والمنشورات التوعوية .يذكر أن سرطان الثدي يأتي بعد سرطان الجلد من حيث كونه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء علماً أن هذا المرض قد يصيب كلا الجنسين ، إلا إنه ينتشر أكثر بين النساء.// انتهى //23:19ت م0277