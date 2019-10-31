إسلام أباد 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسوقّعت باكستان وكوبا اتفاقية ثنائية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من الحصول على التأشيرة.ومثّل الجانب الباكستاني في التوقيع على الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون الداخلية أعظم سليمان، بينما مثّل الجانب الكوبي سفيرها لدى باكستان غيبرايل كابوتاي، وذلك بحضور وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ونائب الرئيس الكوبي روبيرتو أوديجا الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أنه بموجب الاتفاقية ستسهل عمليات الدخول لمسؤولي البلدين لدى وصولهما إلى المطار بدون الحصول على التأشيرة مسبقًام يساعد في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //23:31ت م0279