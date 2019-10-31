واشنطن 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسارتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 599 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 12.365 مليون برميل يوميًا في أغسطس، مدعومًا بقفزة 30 في المئة في الإنتاج من خليج المكسيك.ووفقاً للتقرير الشهري الصادر من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، زاد الإنتاج في خليج المكسيك 469 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بينما ارتفع الإنتاج في تكساس 98 ألف برميل يوميًا، وفي نورث داكوتا 28 ألف برميل يوميًا.// انتهى //23:47ت م0280