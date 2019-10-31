نواكشوط 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واساختتمت بالعاصمة الموريتانية اليوم، أعمال الدورة الأولى لرؤساء برلمانات مجموعة دول الساحل الخمس، التي استمرت يومين، بمشاركة أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين في موريتانيا، وممثلين عن الجهات المالية المساهمة في المشاريع التنموية في مجموعة دول الساحل الخمس.وأعلن رؤساء برلمانات مجموعة الدول الخمس بالساحل في البيان الختامي عن مصادقتهم على جميع الوثائق التنظيمية والتأسيسية، بما فيها القانون المالي والنظام الداخلي للجنة وميزانيتها، موجهًا النداء للبرلمانات الأعضاء والشركاء الفنيين والماليين لدعم دول المجموعة في كفاحها المشترك، من أجل السلم والأمن والتنمية.ووضع المجتمعون خطة عمل اللجنة لعام 2020، وحدد تكاليفها وآليات تنفيذها.// انتهى //23:52ت م0281