الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واستقام غداً 4 مباريات ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز للشباب للكرة الطائرة.ويلتقي الموج والخليج على صالة نادي الموج بالخبراء ويحل الاتحاد ضيفاً على الخويلدية على صالة نادي الخليج بسيهات، فيما يلعب الزيتون مع الهلال على صالة نادي الحي بسبت العلايا ويستضيف النهضة نظيره الأهلي على صالة نادي النهضة بالدمام.// انتهى //00:16ت م0284