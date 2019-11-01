لندن 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأعربت المملكة المتحدة عن قلقها بعد ورود أنباء عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالسيتين في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان اليوم :"تشعر المملكة المتحدة بالقلق إزاء عملية إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة من قبل كوريا الشمالية"، موضحًا أن العملية تعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.// انتهى //00:22ت م0286