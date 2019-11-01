سياسي / بريطانيا تعرب عن قلقها من التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية
الجمعة 1441/3/4 هـ الموافق 2019/11/01 م واس
لندن 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس
أعربت المملكة المتحدة عن قلقها بعد ورود أنباء عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالسيتين في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان اليوم :"تشعر المملكة المتحدة بالقلق إزاء عملية إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة من قبل كوريا الشمالية"، موضحًا أن العملية تعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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