الأحساء 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأعلنت جامعة الملك فيصل اليوم بدء التسجيل في أول هاكاثون متخصص في الأمن الغذائي، الذي ينظمه مركز ريادة الأعمال في الجامعة في الـ ١٧ ربيع الأول ويستمر لمدة ثلاثة ايام.وأوضح معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن انطلاق هاكاثون الأمن الغذائي يأتي في إطار تعزيز مكانة جامعة الملك فيصل القيادية ودورها الريادي في مجالات الأمن الغذائي وما تملكه من خبرات معرفية وبحثية مهمة في هذا الجانب، مؤكدًا أن الجامعة تتطلع بأن تكون منتجةً بحثيًّا وتنمويًّا بما يمكنها من المساهمة في تحقيق عدد من الأهداف الوطنية، وفي طليعتها المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية، والأمن الغذائي للمملكة.وبين المشرف على مركز ريادة الأعمال الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبداللطيف أن الهاكاثون يهدف إلى إيجاد حلول تقنية تسهم في تسهيل ودعم المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية والمشاريع المتعلقة بالمصادر الطبيعية كالرياح والماء وغيرها، داعيًا جميع المهتمين للمبادرة بالتسجيل .// انتهى //00:27ت م0287