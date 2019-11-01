الجزائر 03 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 31 اكتوبر 2019 م واسدعا الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، لتفويت الفرصة أمام أصحاب المناورات التي تقوم بها بعض الجهات.وقال بن صالح في خطاب بمناسبة ذكرى ثورة التحرير الجزائرية المصادفة الأول من نوفمبر 1954، مخاطبا المواطنين: إن الدولة ستتصدى لكافة المناورات التي تقوم بها بعض الجهات، مطالبًا بالتحلي بالحيطة والحذر للتصدي لأصحاب النوايا والتصرفات المعادية للوطن.وحذر من محاولات بعض التيارات السياسية إلى إعاقة إجراء الانتخابات من خلال الدعوة للتظاهر والعصيان المدني، مؤكدًا أن مصلحة الوطن تملي على الدولة الحفاظ على الأمن العام والقوانين ومؤسسات الدولة والسهر على أمن واستقرار البلاد.وخلص الرئيس الجزائري إلى القول " أهيب بالشعب الجزائري بأن يجعل من انتخابات 12 ديسمبر عرسًا وطنيًا يقطع الطريق على كل من يضمر حقدًا ضد الجزائر وشهداء ثورة نوفمبر، وتغليب مصلحة الوطن".// انتهى //00:41ت م0288