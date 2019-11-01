جيزان ٠٣ ربيع الأول ١٤٤١هٰـ الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩م واسنفذت إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة جازان ممثلة بقسم التمكين النسوي اليوم، دورة تدريبية لمستفيدات الضمان الاجتماعي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بعنوان ( الاستثمار الذكي وتنمية المال ) ، وذلك بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة جيزان.وأوضحت مديرة قسم التمكين النسوي بمكتب الضمان الاجتماعي بجازان أمنة البارقي أن الدورة هدفت لنشر الوعي المالي لمستفيدات الضمان، وإستغلال الإمكانيات المادية والمعنوية والفكرية لديهن لتحقيق أهدافهن وتعريفهن بطرق الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ مشروعاتهن، وكيفية الإستفادة منها وتوظيفها بطريقة فعالة، بما يسهم في نجاح واستمرارية تلك المشروعات من خلال الاعتماد على جودة التخطيط المالي.وأكدت أن الدورة وغيرها من البرامج التدريبية مهمة لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية بهدف السعي إلى تحول المستفيدين من الاحتياج إلى الإنتاج ونقلهم من الرعوية إلى التنموية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.//انتهى//00:52ت م0291