ميلانو 03 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسفاز فريق ميلان على فريق سبال بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل هدف ميلان لاعبه الإسباني سوسو في الدقيقة 63 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد سبال عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير). // انتهى //01:03ت م0292