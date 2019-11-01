جيزان ٠٣ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠١٩م واسالتقى معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمكتبه في المدينة الجامعية اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الدم بجازان " شريان" المهندس محمد بن صالح بابقي وأعضاء مجلس الإدارة.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعة وجمعية رعاية مرضى الدم بالمنطقة في مختلف المجالات الصحية والتوعوية والبحثية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق كل ما يسهم في الحد من انتشار أمراض الدم بالمنطقة.// انتهى //01:25ت م0294