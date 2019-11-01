مدريد 03 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واستغلب فريق خيتافي على ضيفه غرناطة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل آنخل لويس رودريجيز وماورو أرامباري وديفيد تيمور أهداف خيتافي في الدقائق 35 و41 و88 فيما سجل أنطونيو بويرتاس هدف غرناطة الوحيد في الدقيقة 74 .ورفع خيتافي رصيده إلى 16 نقطة ليقفز إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف المسجلة أمام أتلتيكو مدريد.وفاز فريق إيبار بهدفين مقابل هدف على فريق فياريال، ليرفع إيبار رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد فياريال عند 17 نقطة في المركز السابع.وتعادل مايوركا مع أوساسونا بهدفين لكل منهما ليرفع مايوركا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر، بينما أصبح رصيد أوساسونا 15 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //01:37ت م0295