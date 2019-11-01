بيساو 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسكلّف رئيس جمهورية غينيا بيساو خوسي ماريو فاز، رئيس الحكومة السابق فوستينو إمبالي بتشكيل الحكومة الجديدة.وأوضح بيان حكومي اليوم أن هذا التكليف يأتي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، والمقرر تنظيمها في 24 نوفمبر المقبل.وقد عاشت غينيا بيساو حالة من عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ عام 2015 م.// انتهى //02:00ت م0296