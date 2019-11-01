سياسي / رئيس جمهورية غينيا بيساو يكلف رئيس الحكومة السابق بتشكيل حكومة جديدة
الجمعة 1441/3/4 هـ الموافق 2019/11/01 م واس
بيساو 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس
كلّف رئيس جمهورية غينيا بيساو خوسي ماريو فاز، رئيس الحكومة السابق فوستينو إمبالي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح بيان حكومي اليوم أن هذا التكليف يأتي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، والمقرر تنظيمها في 24 نوفمبر المقبل.
وقد عاشت غينيا بيساو حالة من عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ عام 2015 م.
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