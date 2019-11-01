نيويورك 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 45ر140 نقطة، أو 52ر0% ، ليصل إلى 24ر27046 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 21ر9 نقطة ، أو 30ر0% ،ليصل إلى 56ر3037 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 62ر11 نقطة ، أو 14ر0% ، ليصل إلى 36ر8292 نقطة.// انتهى //02:46ت م0297