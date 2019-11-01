جيزان 03 ربيع الأول ١٤٤١هٰـ الموافق 31 أكتوبر ٢٠١٩م واسالتقى أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد جوهري بمكتبه بمقر الغرفة اليوم ، عددا من منسوبات وطالبات كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان.وتم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك و المتبادل بين الغرفة وجامعة جازان بما يحقق خدمات أفضل لطلاب و طالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة، و منتسبي و منسوبي الغرفة من خلال عقد عدد من الشراكات التي توفر أجواءً محفزة للإنتاجية والعمل بكل جدية ومثابرة.//انتهى//03:04ت م0299