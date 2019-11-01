عام / أمين غرفة جازان يلتقي عددا من منسوبات وطالبات كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان
الجمعة 1441/3/4 هـ الموافق 2019/11/01 م واس
جيزان 03 ربيع الأول ١٤٤١هٰـ الموافق 31 أكتوبر ٢٠١٩م واس
التقى أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد جوهري بمكتبه بمقر الغرفة اليوم ، عددا من منسوبات وطالبات كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان.
وتم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك و المتبادل بين الغرفة وجامعة جازان بما يحقق خدمات أفضل لطلاب و طالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة، و منتسبي و منسوبي الغرفة من خلال عقد عدد من الشراكات التي توفر أجواءً محفزة للإنتاجية والعمل بكل جدية ومثابرة.
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